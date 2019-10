L'investissement ESG se fait-il au détriment de la performance ?

Cette recherche est fondée sur trois questions clés :

1. Un investissement ESG (axé sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance) peut-il peser sur la performance d’un portefeuille ?

2. Quels types de biais une stratégie de filtrage ESG positif entraîne-t-elle ?

3. Certains facteurs fonctionnent-ils mieux que d’autres ?

1er volet : Définition de l’univers de titres et de la méthode de notation ESG

Les chercheurs, Fabio Alessandrini et Eric Jondeau, ont retenu jusqu'à 7.000 actions monde de l’indice MSCI All Country World et analysé une grande variété de caractéristiques de risque et de rendement sur la période janvier 2007 - décembre 2018.

Ils ont attribué à chaque entreprise une note de 0 à 10 pour chaque composante ESG (environnement, social et gouvernance), ainsi qu’une note ESG combinée.

2ème volet : Analyse de l’impact de l’exclusion de titres sur la base de notations ESG

Les chercheurs ont ensuite étudié les répercussions de l'exclusion progressive des titres de l'univers de départ, sur la base de cette note ESG.

Ils ont tout d'abord constaté que l’exclusion progressive des moins bons élèves en la matière entraînait une amélioration de la note ESG moyenne des entreprises conservées au sein du portefeuille. Ils n'ont en revanche constaté aucune amélioration ni aucune détérioration au niveau des caractéristiques de risque et de rendement.

Effets du filtrage ESG sur l'indice MSCI Europe

Les deux chercheurs ont par la suite observé l’effet d'un filtrage des entreprises du portefeuille d’après leurs notes environnementales, sociales ou de gouvernance. Ils sont ainsi arrivés, en substance, à une conclusion similaire l’amélioration du profil ESG d’un portefeuille ne se fait pas au détriment des performances corrigées du risque.

Le constat est le même lorsque l'on applique ce filtrage ESG à des portefeuilles smart beta. Ils ont remarqué à cet égard que, dans la plupart des cas, le filtrage ESG améliore la performance, même ajustée du risque.

3ème volet : Évaluation des biais « accidentels » induits par le filtrage ESG

Si ces résultats vont dans le sens de l'investissement ESG, les chercheurs ont aussi mis en lumière des biais géographiques et sectoriels qui peuvent découler d’un tel filtrage.

Les chercheurs ont découvert que plus ce filtrage est strict, plus il s’accompagne d’un biais prononcé en faveur des actions des régions Europe et Pacifique et en défaveur des actions des États-Unis et des marchés émergents.

En effet, les entreprises implantées aux États-Unis et dans les marchés émergents récoltent une notation ESG absolue inférieure à celles situées en Europe et dans la région Pacifique.

De même, l’exclusion progressive des titres les moins bien notés donne lieu à une sous-pondération dans les secteurs financier et de l’énergie et à une surpondération dans les technologies de l’information et les secteurs industriels. Elle implique également une réduction de l'exposition aux primes factorielles de taille et de valeur.

Une approche ESG plus agressive conduit généralement à miser fortement sur de grandes entreprises conservatrices et rentables, concluent Fabio Alessandrini et Éric Jondeau.

Le point de vue de Lyxor

Les investisseurs s'interrogent à juste titre : la préférence pour l’investissement durable et socialement responsable implique-t-elle un sacrifice en matière de performance ?

Ce projet de recherche tend à répondre non à cette question. D’après l’analyse des performances historiques d’actions appartenant à l’indice MSCI All Country World, une politique d’exclusion fondée sur la note ESG des entreprises ne nuit absolument pas aux performances du portefeuille.

Dans certains cas, elle aboutit même à des rendements ajustés du risque supérieurs par rapport à l’univers de départ.

Toutefois, les investisseurs doivent garder à l'esprit que le filtrage ESG est susceptible de créer d’importants biais géographiques et sectoriels - comme une orientation vers les titres d'Europe ou du Pacifique - ainsi qu'en faveur de grandes entreprises conservatrices et rentables. Rappelons également que l’investissement sur les marchés financiers présentent un risque de perte en capital.

Il y a encore beaucoup à apprendre dans le domaine de l’intégration du smart beta et des facteurs ESG, et autant à faire pour concevoir des algorithmes permettant d'optimiser le profil ESG des portefeuilles tout en maintenant l’exposition aux facteurs de risque sous contrôle.

En résumé :

Les investisseurs ESG n'ont pas à transiger sur les performances.

Une stratégie de filtrage positif axée sur les notes ESG peut élever le profil ESG de portefeuilles traditionnels et smart beta passifs et actifs, sans obérer les rendements corrigés du risque.

Une stratégie de filtrage axée sur les notes ESG appliquée aux dix dernières années a donné lieu à d'importants biais géographiques et sectoriels.

Fidèle à son héritage de pionnier, Lyxor ETF a lancé le premier de son gamme ESG dès 2007. Nous vous invitons à découvrir l’offre d’ETF ESG thématiques ou sur indices larges sur notre site internet. Les ETF présentent un risque de perte en capital.

Découvrez le résumé de l’étude dans notre nouveau rapport Lyxor ETF disponible sur notre site internet réservé aux investisseurs professionnels

