Le Momentum ESG a-t-il un impact sur les valorisations ?

L’investissement durable a pris son essor depuis la crise financière de 2008-2009 qui a en quelque sorte révélé le pouvoir des marchés de capitaux. S’il séduit aujourd’hui aussi bien les institutions que les particuliers, une question revient toutefois régulièrement dans le débat : L’investissement durable se fait-il au détriment ou en faveur de la performance ?

La Recherche de MSCI, fournisseur d’indices de premier plan, s’est penché sur le sujet dans le cadre de ses derniers travaux de recherche1. Lyxor ETF vous propose d’en découvrir les principales conclusions.

Y a-t-il une corrélation entre le profil ESG d’une société et sa valorisation ?

Dans son rapport de recherche How markets price ESG,1 MSCI tente d’établir si des changements dans le profil environnemental, social et de gouvernance (ESG) d’une société sont à l’origine d’une évolution du cours de son action.

Un profil ESG inclut des facteurs comme la gouvernance d’entreprise d’une société, la structure de propriété, la transparence fiscale, l’empreinte carbone et l’égalité hommes-femmes, soit « toutes [les] caractéristiques dont les investisseurs peuvent tenir compte lors de l’analyse financière d’une société ».

Pourquoi s’interesser à cette question ? Plus de 2000 études ont été publiées sur le thème de l’ESG, le débat au sein des cercles académiques et professionnels est passionné, mais aucune réponse consensuelle ne s’en dégage.

Forte de ce constat, la Recherche MSCI a donc décidé d’examiner les questions économiques sous-jacentes. En l’absence de lien, toute corrélation entre les notations ESG et le mouvement du cours d’une action pourrait bien être une simple coïncidence.

De nombreux facteurs influencent le cours d’une action. Les sociétés les mieux notées en matière d’ESG affichent souvent un bilan robuste, ont des employés loyaux et sont moins exposées au risque en, général. Ces facteurs ont pu directement contribué à la surperformance, davantage que la note ESG.

Les chercheurs ont donc construit un modèle qui examine l’évolution en glissement annuel du profil ESG d’une société (qu’ils ont nommée le « Momentum ESG »), et qui contrôle également les autres facteurs susceptibles d'affecter les résultats.

Accédez à notre analyse résumée de l’étude ou découvrez les premières conclusions ci-après. [lien vers un fichier PDF]

Le Momentum ESG semble prédire la hausse du cours de l’action

L’une des conclusions de MSCI est présentée dans le graphique ci-dessous. Il montre la performance historique des sociétés du premier quintile, telle que mesurée par la dynamique ESG, par rapport à celle des sociétés du dernier quintile, pour les marchés développés et émergents.

Nous voyons que les sociétés affichant une dynamique ESG positive ont surperformé celles dont la dynamique ESG est négative , sur une période remontant à près de 10 ans.

Performance des portefeuilles du premier quintile en termes de dynamique ESG par rapport à celle des portefeuilles du dernier quintile2

