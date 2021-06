Air France-KLM prépare son retour sur le marché obligataire

Ce serait l’un des signes d’une normalisation progressive de l’activité du groupe. Air France-KLM a mandaté cinq banques (Deutsche Bank, Santander et la Société Générale comme coordinateurs, avec HSBC et Natixis comme teneurs de livres associés) en vue d’organiser une émission de dette obligataire pour un montant de 600 millions d’euros, indique Bloomberg.

L’opération serait divisée en deux tranches, l’une avec une maturité de 3 ans, la seconde à 5 ans.

Des présentations aux investisseurs sont programmées jusqu’à mercredi.

Cette émission de dette marquerait une nouvelle étape dans le processus de rétablissement du bilan d’Air France-KLM, après la double augmentation de capital réalisée en début d’année. Elle devrait être suivie par d’autres opérations.

Amélioration de l'activité

Air France-KLM constate une forte demande estivale pour des voyages de loisirs à l'intérieur de l'Europe et en provenance des Etats-Unis, a déclaré son directeur général, Ben Smith, lundi. « Je suis agréablement surpris de la rapidité avec laquelle la demande de loisirs revient », a affirmé le dirigeant à l'occasion d'une table ronde du Paris Air Forum organisé par La Tribune.

« Les réservations de nos marchés domestiques [France et Pays-Bas, ndlr] vers la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal sont solides » et le groupe enregistre également un fort retour de la clientèle américaine depuis la réouverture des frontières de l'Union européenne aux résidents des Etats-Unis, a souligné Ben Smith.

Air France-KLM s'attend toujours à opérer 60% à 65% de ses capacités de 2019 en Europe cet été, alors qu'il est déjà revenu à un niveau d'environ 80% de ses capacités aux Etats-Unis.

« Ce qui est difficile pour nous, c'est Asie et l'Amérique du Sud où les marchés sont encore fermés », a ajouté Ben Smith.