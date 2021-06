Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'équipementier aéronautique Safran et GE Aviation, la branche aviation du conglomérat américain General Electric, ont annoncé lundi le lancement du programme technologique CFM Rise, qui doit permettre de développer de nouveaux moteurs plus économes en carburant et moins polluants. Elles visent ...