Renault donne naissance à ElectriCity, son pôle dédié à l'électrique

Renault a annoncé mercredi avoir signé un accord avec les syndicats représentatifs du groupe pour créer ElectriCity, une entité juridique regroupant l'ensemble de ses trois sites du nord de la France et dédiée à la production de véhicules électriques.

« En créant cette entité unique », le groupe Renault « ambitionne de faire de ces usines l'unité de production la plus compétitive et la plus performante de véhicules électriques en Europe avec 400.000 véhicules produits par an à horizon 2025 », a indiqué la société dans un communiqué.

Cette entité regroupera les sites de Renault à Douai, Maubeuge et Ruitz, soit près de 5.000 salariés au total. Le groupe compte créer, dans le cadre de ce projet, 700 emplois en CDI entre 2022 et fin 2024 à raison de 350 postes à Maubeuge et 350 autres embauches réparties sur les sites de Douai et de Ruitz.

Le groupe réalisera également des investissements « significatifs » dans l'outil industriel, notamment à Douai où il compte produire deux véhicules de segment C, dont la nouvelle Megane E-Vision, et un véhicule de segment B.

« L'objectif est de produire des voitures électriques de la marque Renault en France, performantes en termes de qualité et de coûts », a souligné Luciano Biondo, le directeur de Renault ElectriCity, lors d'une conférence téléphonique.

Renault compte également attirer dans la région des partenaires et fournisseurs, capables notamment de produire des batteries et d'autres composants du véhicule électrique, afin d'optimiser les coûts.

« Il est nécessaire de ramener les coûts de production autour de 3 à 4% du prix de la voiture », a affirmé Luciano Biondo, qui a reconnu que les usines du nord de la France étaient actuellement loin de cet objectif.

L'accord conclu avec les organisations syndicales permettra de rendre ces sites plus compétitifs, en remettant à plat les conditions de travail et d'embauche au sein des usines concernées et en modernisant le dialogue social, a-t-il ajouté.