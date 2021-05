Yahoo et AOL tombent dans l’escarcelle d’Apollo

L’opérateur télécom américain Verizon a officialisé ce lundi un accord avec le fonds Apollo Global Management, auquel il revend la plupart de ses activités de médias, dont Yahoo ! et AOL, pour 5 milliards de dollars (4,15 milliards d’euros).

A la suite de cette annonce, l'action Verizon prenait 0,30% à 58 dollars lundi dans la matinée à la Bourse de New York.

Selon les termes de l'accord, Verizon recevra 4,25 milliards de dollars en numéraire et 750 millions de dollars d'actions préférentielles. Verizon conservera une participation de 10% dans l'activité, qui sera dénommée Yahoo à l'issue de l'opération.

« La scission de l'entreprise permettra à Verizon Media de se développer de manière offensive dans des segments en croissance et profitera à ses employés, ses annonceurs, ses partenaires éditeurs et près de 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde », ont déclaré Verizon et Apollo dans un communiqué.

Perte de valeur

Une chose est sûre, la valeur de Yahoo et AOL – médias numériques emblématiques du début des années 2000 – s’est effritée au fil des années. Verizon les avait acquis respectivement en 2015 et 2017 pour 9 milliards de dollars au total, ambitionnant alors de créer un nouveau pôle de publicité et de médias numériques destiné à concurrencer les géants internet Google et Facebook.

Mais en raison de performances décevantes, Verizon avait déprécié de 4,5 milliards de dollars la valeur de son pôle numérique en 2018. Il avait engagé un plan de restructuration chez Yahoo, dès son rachat en 2017, et a finalement revendu certains actifs, comme les sites d'information HuffPost et BuzzFeed en novembre dernier.

A lui seul, Yahoo était valorisé 43 milliards de dollars en mars 2005, et même 100 milliards de dollars le 3 janvier 2000, jour où son action avait atteint un pic de 118,75 dollars.