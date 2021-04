Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

GlaxoSmithKline a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au titre du premier trimestre, avec un bénéfice net de 1,07 milliard de livres sterling (1,23 milliard d'euros), contre 1,57 milliard un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé à 7,42 milliards de...