Lagardère confirme réfléchir à la fin de son statut en commandite

Lagardère a confirmé ce lundi matin étudier un projet de transformation de son statut juridique en société anonyme, ce qui conduirait à l'abandon du statut protecteur de société en commandite, critiqué par plusieurs actionnaires influents.

Cette annonce « est une bonne nouvelle » en matière de gouvernance et « devrait conduire le marché à apprécier beaucoup plus positivement le titre via la suppression de la décote », commente Oddo BHF.

L'action Lagadère gagnait 3,63% lundi vers 13 heures, à 23,44 euros.

« Il n'y a pas de certitude quant à l'aboutissement des discussions en cours » et « Lagardère communiquera en temps voulu, conformément à la réglementation en vigueur », a toutefois prévenu le groupe dans un communiqué.

Depuis samedi, plusieurs médias ont rapporté l'existence de discussions entre Lagardère et ses principaux actionnaires - Arnaud Lagardère, Amber Capital, Vivendi et Groupe Arnault - en vue d'une refonte de la gouvernance du groupe dont les actifs suscitent la convoitise.

Arnaud Lagardère PDG pour 5 ans

Confirmant ces informations de presse, une source proche du dossier a indiqué lundi à l'agence Agefi-Dow Jones qu'Arnaud Lagardère, gérant du groupe, avait accepté de modifier les statuts juridiques de Lagardère en société anonyme à condition d'en devenir le PDG pour une durée de cinq ans et d'obtenir environ 200 millions d'euros en nouvelles actions Lagardère.

L'abandon du statut de commandite, qui a permis à Arnaud Lagardère de garder le contrôle du groupe fondé par son père en dépit d'une participation de quelque 7% seulement au capital, est « une possibilité », avait indiqué le dirigeant en février dernier.