Suez et Veolia ont trouvé un accord

Veolia et Suez signent la paix. Les deux groupes ont annoncé lundi matin dans un communiqué « être parvenus à un accord permettant le rapprochement ».

Les deux groupes se sont mis d’accord sur un prix de 20,50 euros par action Suez (coupon attaché), contre 18 euros initialement. Cela représente un surcoût pour Veolia de 1,3 milliard d'euros « Sous réserve de l’obtention d’une attestation d’équité conformément à la réglementation en vigueur, cette offre serait recommandée par le conseil d’administration de Suez lors de la signature des accords définitifs», ajoute le communiqué.

Gérard Mestrallet, ancien président de Suez, a joué les médiateurs entre les deux groupes, a précisé lors d'une conférence téléphonique Antoine Frérot, le PDG de Veolia, afin d'atteindre un accord qu'il a qualifié «d'historique».

Nouveau Suez

L'accord prévoit la création d'un « nouveau Suez» composé d’actifs formant un « ensemble cohérent et pérenne sur le plan industriel et social, et doté d’un réel potentiel de croissance, avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 7 milliards d'euros ». Son périmètre sera constitué des activités de Suez dans l’eau municipale et le déchet solide en France (y compris le Circee, le principal centre de recherche en France), ainsi que des activités de Suez dans l'eau en Italie (y compris la participation dans Acea), en République tchèque, en Afrique, en Asie Centrale, en Inde, en Chine, en Australie, et les activités monde digitales et environnementales (SES).

Les deux groupes proposent que ce nouveau Suez soit détenu par un groupe d’actionnaires comprenant des partenaires financiers des deux groupes et les salariés. Son actionnariat devra être majoritairement français. Il sera réparti entre Meridiam, la Caisse des dépôts et consignation, Ardian, GIP et les salariés de Suez.

Cet accord de principe prévoit également la résiliation des accords avec Cleanaway pour la cession d'actifs australiens de Suez, la désactivation de la fondation néerlandaise et la suspension des procédures en cours.