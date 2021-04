Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

EDF a annoncé lundi la vente de sa centrale thermique à cycle combiné gaz (CGG) West Burton B au Royaume-Uni au fonds d'investissement EIG pour un montant non divulgué. West Burton B, située dans le Nottinghamshire, a été mise en service en 2013 et se compose de trois unités à cycle combiné et...