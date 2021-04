LafargeHolcim supprime Lafarge de son nom

Le nom Lafarge va disparaître de la dénomination du groupe LafargeHolcim, a annoncé ce vendredi le groupe suisse. Le cimentier proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale du 4 mai, de simplifier son nom en Holcim, revenant ainsi au nom du partenaire dominant dans la fusion des deux groupes en 2015.

La société a déclaré qu'elle souhaitait changer de nom dans un souci « d'efficacité et d'impact, tout en s'appuyant sur l'héritage du groupe». Le changement de nom ne s'appliquera qu'à sa raison sociale, tandis que ses marques de marché resteront inchangées, a-t-elle ajouté.

La fusion entre le français Lafarge et le suisse Holcim avait été présentée à l'origine comme une fusion entre égaux, avant que les actionnaires de Holcim ne demandent, et obtiennent, une part plus favorable dans le capital du groupe combiné.

Lafarge a été mêlé à un scandale concernant des paiements à des groupes armés en Syrie, affaire qui a provoqué le départ en 2017 du directeur général initial de LafargeHolcim, Eric Olsen.

LafargeHolcim a également proposé vendredi que le successeur d'Eric Olsen, Jan Jenisch, devienne membre du conseil d'administration en plus de son rôle de directeur général, une démarche inhabituelle pour une entreprise suisse où les cadres ne siègent généralement pas aux conseils de surveillance.

« Jan a conduit l'entreprise vers une nouvelle ère de croissance, de solidité financière et de performance ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) depuis son arrivée en septembre 2017 », a déclaré le président Beat Hess dans un communiqué.