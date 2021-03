Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Mis en vente par Goldman Sachs en début d’année, Corialis a trouvé preneur. Ce grand producteur belge de profilés en aluminium pour portes, fenêtres et vérandas vient d’être racheté par Astorg (conseillé par Rothschild & Co) pour plus de 1,6 milliard d’euros. Un LBO d’une dimension record...