EssilorLuxottica a le feu vert de Bruxelles pour acheter GrandVision

La Commission européenne vient d’autoriser sous conditions l'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.

Alors que Bruxelles craignait que l’opération ne détériore l'accès des opticiens concurrents aux produits d'EssilorLuxottica en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, le groupe franco-italien a proposé de céder une partie de ses activités de vente au détail dans chacun des pays pour lesquels la Commission avait exprimé des préoccupations.

Ainsi, en Belgique, la chaîne GrandOptical et ses 35 magasins seront vendus, mais sans la marque. L'acheteur disposera d'une licence lorsqu'il changera la marque de ces magasins à son libre choix. En Italie, l'entité issue de la concentration cédera un total de 174 magasins, dont la totalité de la chaîne VistaSi d'EssilorLuxottica et 72 magasins de la chaîne «GrandVision by». La marque VistaSi sera cédée et les magasins «GrandVision by» deviendront des magasins VistaSi ou des magasins de la marque de l'acheteur. Aux Pays-Bas, 142 magasins de la chaîne EyeWish seront vendus avec la marque. L'entité issue de la concentration conservera certains magasins de cette chaîne et devra leur donner un nouveau nom.

Annoncé en juillet 2019 par EssilorLuxottica, le projet d'acquisition de GrandVision a viré en bataille devant les tribunaux l'an passé. La justice néerlandaise a rejeté à la fin août une requête du groupe franco-italien visant à obtenir des informations sur la manière dont GrandVision a géré son activité durant la crise sanitaire.

EssilorLuxottica, qui estime que le groupe néerlandais a refusé de lui communiquer ces renseignements, a fait appel de cette décision. La décision de la cour d'appel est attendue le 6 avril.