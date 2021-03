Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe nucléaire Orano et l’avionneur Daher viennent de signer un accord en vue de l’acquisition par Orano Nuclear Packages and Services (Orano NPS) des activités nucléaires de Daher en Allemagne et de sa filiale en Amérique du Nord. Le montant n’a pas été dévoilé. « Ce projet s’inscrit dans...