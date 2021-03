Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le fournisseur américain de carburants alternatifs Clean Energy et son plus important actionnaire, le groupe pétrolier et gazier Total, ont annoncé jeudi une nouvelle coentreprise axée sur la production de gaz naturel renouvelable. La coentreprise bénéficiera d'un engagement ferme initial de 100...