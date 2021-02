Coinbase lance une entrée en Bourse emblématique

Assurément, la montée en flèche récente du bitcoin a aidé Coinbase, pour réaliser quelque 322 millions de dollars (263,6 millions d’euros) de bénéfices et 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires pour l’année 2020. Ces comptes placent la plateforme d'échange de cryptomonnaies en position de force alors qu’elle se prépare à entrer en Bourse, sur le Nasdaq, dans les prochains jours. Le groupe américain avait annoncé son intention d’entrer sur le marché en décembre dernier, officialisant des informations de presse.

Les chiffres, révélés ce jeudi dans son formulaire S-1 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), donnent le premier aperçu détaillé des performances financières de Coinbase. La plateforme s'est lancée en 2012 comme une manière simple pour les utilisateurs d’acheter du bitcoin. Depuis, elle a ajouté une plateforme de trading professionnelle et une variété de services bancaires pour l’industrie florissante des cryptomonnaies. Coinbase indique en outre avoir eu 456 milliards de dollars de transactions sur sa plateforme depuis ses débuts.

Les 322 millions de dollars de bénéfices réalisés en 2020 sont à comparer à ses 30 millions de pertes réalisées en 2019, et son chiffre d’affaires en 2020 a bondi de 140% depuis les 533 millions de dollars qu’il avait gagnés en 2019.

Son bond n’est pas surprenant, étant donné que Coinbase réalise la plus grande partie de son chiffre d’affaires grâce aux commissions sur les transactions. Et alors que l’intérêt dans les cryptomonnaies a flambé en fin d’année dernière, avec un prix du bitcoin passé d’environ 10.000 dollars en septembre à plus de 30.000 dollars à la fin de l’année. Il s’échange actuellement autour de 50.000 dollars.

77 milliards de dollars de capitalisation

Dans une lettre aux investisseurs, le fondateur et directeur général de Coinbase, Bran Armstrong, présente le groupe comme «une société avec une vision ambitieuse : créer plus de liberté économique pour toute personne et entreprise. Chacun mérite d’accéder à des services financiers qui puissent l’aider à lui donner les moyens d’avoir une meilleure vie pour lui-même et ses proches, mais aujourd’hui nous sommes loin de cette vision».

Coinbase, dont la capitalisation pourrait atteindre 77 milliards de dollars à cette occasion, est une des introductions en Bourse les plus attendues de l’année. Son approbation par le régulateur boursier américain pour une cotation représenterait une victoire emblématique pour les avocats des cryptomonnaies.