Accor a fait état mercredi de résultats dégradés et inférieurs aux prévisions des analystes au titre de l'exercice 2020, avec un chiffre d'affaires de 1,62 milliard d'euros, soit une chute de 60% en données publiées et de 54,8% à périmètre et taux de change constants. L'an passé, le revenu par...