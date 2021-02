Tesla électrise les prix du bitcoin

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a annoncé lundi avoir acquis en janvier pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins. Il envisage également d'accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour l'achat de ses véhicules, «sous réserve des lois applicables et initialement de manière limitée», selon un document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain.

Ce communiqué fait flamber les cours du bitcoin lundi. Ceux-ci ont pris jusqu'à 16% en séance, touchant un nouveau record de 44.795 dollars.

Elon Musk met la fièvre

«En janvier 2021, nous avons modifié notre politique d'investissement afin de disposer d'une plus grande souplesse pour diversifier et optimiser les rendements de [notre] trésorerie», précise Tesla. «Nous pourrons investir une portion de ce cash dans certains actifs alternatifs de réserve tels que les actifs digitaux, l'or, les fonds indiciels cotés sur l'or, et d'autres actifs tel que spécifié dans le futur», ajoute le groupe américain.

Le constructeur est l'une des rares entreprises à investir un tel montant de trésorerie dans le bitcoin. En décembre, l'éditeur de logiciels MicroStrategy, coté au Nasdaq, révélait avoir placé 1,1 milliard de dollars en bitcoin. Selon ses partisans, le bitcoin peut constituer un actif de diversification, voire une valeur refuge, par rapport aux devises traditionnelles.

Elon Musk avait déjà provoqué il y a quelques jours un accès de fièvre autour de la cryptomonnaie créée en 2009, en mettant à jour son profil Tweeter avec la simple mention «bitcoin», sans plus d'explications.