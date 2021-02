Cyrillus et Vertbaudet détricotent leurs liens

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Cyrillus et Vertbaudet ne feront bientôt plus la paire. Alpha Private Equity, propriétaire du groupe chapeautant les deux marques de prêt-à-porter depuis plus de huit ans, a décidé de les désolidariser pour en tirer le meilleur prix. La décision a été prise après de multiples hésitations sur la...