Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le gouvernement devra réfléchir à «un plan B» en cas d'échec de ses discussions avec la Commission européenne autour d'une réforme d'EDF et des prix de l'électricité nucléaire, a déclaré jeudi la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. «Si on ne trouve pas d'accord, évidemment on...