Logistique et résidentiel sont les segments immobiliers préférés pour 2021

Nouvelles secousses sur le compartiment des foncières. Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et Klépierre cédaient respectivement 4,32% et 7,50% lundi après les annonces de fermetures des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés en France. Une fermeture qui coûte 500 millions d'euros de plus...