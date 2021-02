Danone franchit un nouveau palier dans le fromage végétal

Les géants de l’agroalimentaire ont leur nouvelle vache à lait : le fromage végétal. Parmi eux, Danone cherche à peser de tout son poids pour devenir le leader incontesté dans ce segment de marché en croissance annuel de plus de 7%. Un objectif qui l’amène aujourd’hui à se pencher sur le rachat de Follow Your Heart, le numéro deux du fromage végétal aux Etats-Unis. Des négociations exclusives auraient été engagées entre les deux parties, a appris L’Agefi. Danone serait ainsi parvenu à doubler la plupart de ses grands concurrents mondiaux dans le cadre d’une enchère organisée par la boutique M&A américaine Cascadia Capital. Contacté, Danone n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet. L’opération serait évaluée à près de 300 millions de dollars, à en croire certaines sources. Un prix élevé pour une PME de plus de 200 personnes, qui témoigne de l’effervescence des valorisations dans ce secteur.

Une entreprise pionnière

du mouvement végan

Sur le papier, Follow Your Heart avait toutes les qualités pour séduire le «frenchie». L’entreprise américaine créée il y a près de cinquante ans dans la vallée de San Fernando, dans le sud de la Californie, est en effet une pionnière du mouvement végan. Elle a ouvert un premier magasin d’aliments naturels, puis quelques années après, a inauguré un marché végétarien et un café, en lieu et place d’une boucherie. Ses quatre fondateurs ont toujours justifié leurs actions par les valeurs qu’ils portent. «Nous pensions […] que c’était la bonne chose à faire, que c’était la bonne chose pour la planète et pour les animaux […]. Pas un rêve de devenir extrêmement riche ou quoi que ce soit de ce genre», avait confié l’un de ses co-fondateurs Bob Goldberg à la revue américaine Food Dive, il y a près d’un an. De quoi séduire le groupe tricolore certifié B Corp, qui arbore depuis 2017 la signature d’entreprise «One Planet. One Health». A ces valeurs, Follow Your Heart affiche aussi un succès commercial retentissant. Après avoir commercialisé des produits végétariens sous marque blanche pour Trader Joe’s à partir des années 90, l’entreprise californienne a lancé sa propre marque avec des gammes de mayonnaise sans œuf, des fromages végétaux et autres produits végan.

Unilever à l’offensive

Avec cette marque, Danone accroitrait encore un peu plus sa force de frappe dans l’univers du végétal – segment qui l’avait déjà amené à débourser 12,5 milliards de dollars pour s’offrir l’américain The Whitewave Foods, il y a quatre ans. Il y a deux semaines, il a aussi annoncé le lancement de ses premiers fromages végétaux sous la marque So Delicious. Mais le groupe dirigé par Emmanuel Faber évolue sur un marché hautement concurrentiel. Sur la niche des fromages végétaux, Upfield – l’ancienne activité de margarine d’Unilever aujourd’hui détenue par KKR – a absorbé l’an dernier le numéro un mondial du marché, Violife, pour 500 millions d’euros. Unilever n’est pas en reste, puisqu’elle avait étendu son portefeuille de marques végétales en acquérant The Vegetarian Butcher, il y a deux ans. Et selon nos sources, la multinationale néerlando-britannique concourt actuellement au rachat du spécialiste néerlandais des produits végan Vivera. «Unilever fait office de favori grâce à une offre évaluée à 250 millions d’euros, alors que l’entreprise ne génère qu’environ 10 millions d’euros d’Ebitda», souffle un proche du dossier.

Dans l’industrie végan toujours, le fabricant américain de viande alternative Beyond Meat est passé sur le devant de la scène la semaine dernière en dévoilant la création d’une joint-venture avec PepsiCo, spécialisée dans les boissons et snacks végétaux. Des mouvements stratégiques visant à mettre la main sur un marché mondial évalué à 4,6 milliards d’euros en 2020, selon Xerfi.