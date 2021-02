Canal+, beIN Sports et Altice ignorent l’appel d’offres de la Ligue de football

Le football français risque de s’enfoncer un peu plus dans la crise. Canal+ et beIN Sports n'ont pas participé à l'appel d'offres pour les droits TV de Ligue 1, remis en jeu par la Ligue de football professionnel à la suite du défaut de paiement de Mediapro, l’actuel détenteur de 80% des droits de la L1 et de la L2. Altice Europe, dont la chaîne RMC Sports diffuse la Ligue des Champions, n’a pas non plus participé, selon L’Equipe. Les offres devaient être étudiées avant lundi soir, en vue d'une attribution potentielle dès le 5 février, à deux jours du «Classico» OM-PSG, si celles-ci sont suffisamment élevées. Or, l'appel d'offres pour la ré-attribution de l'essentiel des droits télévisés de Ligue 1 et Ligue 2 s'est révélé infructueux, a annoncé lundi soir le président du syndicat des joueurs, Philippe Piat. Des discussions de gré à gré pour attribuer les droits suivront ces prochains jours.