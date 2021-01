Les Gafam assoient leur puissance financière

Pour la plupart d’entre eux, 2020 aura été l'année des records. Alors que de nombreuses entreprises souffraient, les groupes de technologies eux ont vu leur chiffre d’affaires porté par la pandémie, en raison des mesures de confinement prises en 2020. Qui ont incité ou contraint les utilisateurs à recourir aux outils de télétravail, d’enseignement à distance, et de loisirs chez soi. Ces Big Tech ont aussi vu leur cours de Bourse atteindre des sommets, devenant de rassurantes valeurs refuge pour les investisseurs. Sur l’année 2020, le cours de Bourse d’Apple a bondi de 75%, et celui de Microsoft de 37%. Des progressions impressionnantes pour de telles capitalisations - plus de 2.000 milliards pour Apple, 1.800 milliards pour Microsoft - et qui, jusqu'à présent, ont servi de moteur à tout le marché.

Un dynamisme confirmé par les résultats annuels que Microsoft, Apple, Facebook et Google ont publié cette semaine.

Succès confirmé du cloud

Les Gafam, déjà bien dotés, ont profité à plein du home office. Azure, la division de cloud (stockage de données) de Microsoft a ainsi vu son chiffre d’affaires (non communiqué) bondir de 50% au deuxième trimestre de son exercice décalé clos à fin décembre, tirant les revenus totaux du groupe à 43,1 milliards de dollars (35,54 milliards d’euros), contre 36,9 milliards un an avant, et 40,2 milliards attendus par les analystes. Microsoft a donc dépassé pour la première fois le seuil des 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel, et devrait réitérer l’exploit au prochain trimestre.

De quoi confirmer la stratégie gagnante du directeur général de Microsoft, Satya Nadella : dès 2014, l’ancien responsable de la division cloud de l’entreprise avait déclaré miser sur ce segment. Azure est même devenue, en été 2020, «la première source de revenus de Microsoft», devant le système d’exploitation Windows, selon Brent Bracelin, analyste chez Piper Sandler.

Réunions par visioconférence

Les outils de communication à distance ne sont pas en reste. Avec notamment les réseaux sociaux, et les outils de visioconférence, une des révélations de 2020.

L’utilisation de la plateforme de messagerie Teams de Microsoft a explosé dans de nombreuses entreprises – elle permet notamment d’organiser des visioconférences, comme le propose Zoom.

Au point que, courant 2020, Facebook et Google ont dégainé à leur tour leurs outils de visioconférence, Messenger Rooms et Google Meet.

Côté réseaux sociaux, Facebook a lui aussi vu sa fréquentation dopée par le confinement, gagnant 12% d’utilisateurs actifs mensuels, à 2,8 milliards. Résultat, ses revenus, portés par ses activités publicitaires, ont grimpé de 33% au dernier trimestre, à 28,37 milliards de dollars. Cependant, l’entreprise a évoqué des incertitudes pour 2021, en raison des changements de plateformes mobiles, avec notamment «l’évolution du paysage réglementaire», a pointé son directeur financier David Wehner. De fait, Facebook est dans le viseur de Bruxelles, et fait l’objet de poursuites en matière de pratiques concurrentielles par la Federal Trade Commission et 46 Etats outre-Atlantique. Néanmoins, UBS a récemment reconduit sa recommandation à l'achat, avec un objectif passé de 330 à 350 dollars par action. «Nous croyons dans le développement du social commerce sur Facebook», souligne la banque d’investissement dans une note.

Quant à Microsoft, il a connu un rebond surprise de ventes d’abonnements sur son réseau professionnel LinkedIn fin 2020.

Ce recours au télétravail a aussi été une aubaine pour les constructeurs.

Apple a profité à plein de la demande soutenue d’appareils, logiciels et services liés au télétravail. Les ventes générées par les tablettes iPad (+41%) et les ordinateurs Mac (+21%) ont enregistré des records depuis dix ans. Mais l’iPhone a été confirmé une fois de plus comme le produit phare, avec le lancement réussi de l’iPhone 12 compatible 5G, vendu à 90,1 millions d’unités au dernier trimestre 2020. «Ce trimestre donne le coup d'envoi du 'super-cycle' de la 5G», écrit Daniel Ives, analyste chez Wedbush. Une dynamique aussi nourrie par la Chine : selon UBS, les ventes d'iPhone ont progressé de 37% dans le pays sur la période. Ce qui a permis à la firme de Cupertino de dépasser la barre des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un seul trimestre, une première dans son histoire, avec un chiffre d’affaires trimestriel de 111,4 milliards de dollars. Le consensus FactSet attendait 103,27 milliards de dollars. A elle seule, sa division iPhone a vu ses revenus bondir à 65,60 milliards de dollars contre 55,96 milliards un an avant.

Microsoft en est aussi sorti gagnant, voyant ses ventes d’ordinateurs portables Surface augmenter.

Les jeux, nerf de la guerre

Autre segment gagnant en 2020, les loisirs et les jeux vidéo.

Microsoft a vu ses revenus liés à ce secteur bondir de 40% au dernier trimestre 2020, portés par la sortie en novembre de ses dernières consoles Xbox Series X et S. Pour enrichir ses contenus, il a mené plusieurs acquisitions, dont l’éditeur des jeux à succès Doom, pour 7 milliards de dollars.

Apple mise lui aussi sur sa division services comme iTunes ou iCloud, qui progressent de 24%, à 15,7 milliards de dollars. Elle est alimentée par des contenus toujours plus variés, du jeu vidéo aux cours de sport sur abonnement, avec Apple Fitness+, lancé en septembre dernier. «De nouveaux services tels que TV+, Arcade et Fitness+ sont prometteurs, mais leur rentabilité est limitée pour l’instant», nuance cependant UBS.