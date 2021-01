Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le processus de cession de Nutrisens que pilotait Amala Partners a atteint son épilogue plus rapidement que prévu. Evolem et Unigrains, actionnaires de ce groupe agroalimentaire spécialisé dans la nutrition et la santé, ont accepté l’offre préemptive émise par Sagard. Celle-ci se base sur un prix...