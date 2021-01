Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Total a finalisé lundi soir une émission d’obligations subordonnées à durée indéterminée pour 3 milliards d’euros, dont 1,5 milliard d’euros avec un coupon de 1,625% et une option de remboursement à 7 ans, et 1,5 milliard d’euros avec un coupon de 2,125% et une option de remboursement à 12 ans....