InVivo et Soufflet espèrent créer un champion de l’agriculture

Le monde agricole français se concentre. InVivo et le Groupe Soufflet ont annoncé mercredi après-midi être entrés « en négociations exclusives en vue d’un rapprochement fondateur ». Cette opération se ferait par un rachat de 100% du capital du Groupe Soufflet par InVivo. Ce nouveau groupe réaliserait un chiffre d’affaires combiné de près de 10 milliards d’euros, dont environ la moitié réalisée à l’international. Il serait présent dans plus de 30 pays, avec plus de 90 sites industriels, dont 59 en France, et plus de 12.500 salariés. La marque Soufflet serait maintenue. L’ensemble de l’opération pourrait être finalisé avant la fin de l’année 2021.