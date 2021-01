Apple fait entrer l’ESG dans les bonus de ses dirigeants

Dorénavant, les dirigeants d’Apple seront rémunérés, en partie, en fonction de leurs actions en faveur de la protection de l'environnement. Le groupe d'électronique a ajouté des critères de responsabilité sociale et environnementale pour le calcul des bonus de ses hauts dirigeants, d'après des documents déposés mardi soir à l'autorité américaine des marchés financiers (SEC). «A partir de 2021, des facteurs liés à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG), basés sur les valeurs d'Apple et d'autres initiatives seront incorporés à notre programme de bonus annuel», y indique le groupe américain .

Ces critères ESG seront désormais pris en compte par Apple pour décider si les bonus de ses dirigeants doivent être augmentés ou réduits, à hauteur de 10%. Il répertorie six grandes pratiques sociales et environnementales telles que l’utilisation de matériaux recyclés dans ses produits, la diversité et l’inclusion au sein de sa main-d’œuvre et la confidentialité et la sécurité de ses appareils. Les objectifs financiers que les dirigeants doivent atteindre pour recevoir leur bonus ne changeront pas.

Ces changements entreront en vigueur dès cette année. Ils visent à motiver les dirigeants du groupe pour «atteindre des niveaux exceptionnellement élevés de direction des équipes avec des valeurs, en plus de réaliser des résultats financiers solides», souligne le groupe de la Silicon Valley.

Apple ne détaille pas comment le comité évaluerait les dirigeants en fonction des progrès accomplis pour atteindre les objectifs annoncés publiquement à propos de ses valeurs ESG.

En juillet, il a annoncé son intention de supprimer les émissions de carbone de l’ensemble de son activité, y compris ses produits et sa chaîne d’approvisionnement tentaculaire, d’ici 2030. La firme avait alors déclaré qu’elle visait à atteindre 75% de l’objectif en réduisant les émissions, les 25% restants provenant de projets d’élimination du carbone ou de compensation tels que la plantation d’arbres et la restauration des habitats.

Cette initiative de la première capitalisation boursière mondiale pourrait-elle faire des émules ? La pratique, inclure des critères ESG dans les rémunérations variables, est encore très peu répandue au sein des grosses entreprises. Quelques banques le pratiquent déjà : Deutsche Bank en a fait l’annonce le mois dernier, dans le sillage de HSBC, UniCredit et BNP Paribas – pour cette dernière, environ 20% des rémunérations variables dépendent de critères ESG.