Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé, mardi, le lancement d’un programme de rachat d’actions, d’un montant maximal de 250 millions d’euros. Ce programme démarrera mercredi et prendra fin au plus tard le 31 mai 2022, a précisé le groupe dans un communiqué...