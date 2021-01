Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pixium Vision, société de bioélectronique développant des systèmes de vision bioniques innovants pour les aveugles, bondissait de plus de 40% en Bourse en fin de matinée, après avoir annoncé son rapprochement avec la société américaine Second Sight Medical Products, qui développe, fabrique et...