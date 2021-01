Le plan de cessions d’Eramet est contrarié

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Coup dur pour Eramet. La cession de son usine norvégienne de TiZir, au groupe américain Tronox, prendra plus de temps que prévu. Alors que le groupe minier attend le feu vert des autorités de la concurrence américaine et britannique, Eramet a annoncé, lundi, que la Competition and Markets...