Les nouvelles règles numériques européennes divisent les Gafa

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dévoilés mardi, après des semaines de discussions et de lobbying intenses, les deux projets de règlements européens sur le numérique - Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA) - sont encore loin d’être en vigueur. Ils doivent encore être approuvés par les Etats membres du bloc et...