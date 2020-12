L’Etat injecte plus de 4 milliards d’euros au capital de la SNCF

L’Etat a souscrit mardi à une augmentation de capital de la SNCF à hauteur de 4,05 milliards d’euros. Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre du plan de relance ferroviaire présenté le 3 septembre dernier, qui consacre 4,7 milliards d’euros au secteur ferroviaire. En contrepartie, la SNCF s’est engagée à intégrer de manière exemplaire des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans sa stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. En particulier, le groupe SNCF s’engage à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2030. Le groupe SNCF maintient par ailleurs ses efforts pour rendre son modèle plus compétitif, conformément aux objectifs du nouveau pacte ferroviaire de 2018.