L’Etat injecte plus de 4 milliards d’euros dans la SNCF

L’Etat a souscrit mardi à une augmentation de capital de la SNCF à hauteur de 4,05 milliards d’euros. Cette opération «vise à soutenir les investissements de SNCF Réseau en faveur de la régénération du réseau ferré national, du renforcement de la sécurité et du développement durable de ses activités», précise le communiqué de Bercy.

Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre du plan de relance ferroviaire présenté le 3 septembre dernier, qui consacre 4,7 milliards d’euros au secteur ferroviaire.

En contrepartie de ce soutien public «exceptionnel», la SNCF s’est engagée à intégrer de manière exemplaire des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans sa stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. En particulier, le groupe SNCF s’engage à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2030. Le groupe SNCF maintient par ailleurs ses efforts pour rendre son modèle plus compétitif, conformément aux objectifs du nouveau pacte ferroviaire de 2018.