Free Mobile lance la 5G sans surcoût

Après ses concurrents SFR, Bouygues Telecom et Orange, Free Mobile a annoncé mardi l’ouverture au public de son réseau mobile 5G via «5.255 sites actifs couvrant déjà près de 40% de la population». Avec ce niveau de déploiement, Free revendique le «plus grand réseau mobile 5G en France qui couvre à la fois des territoires ruraux et des zones urbaines», a-t-il ajouté dans un communiqué.

L'opérateur s'appuie surtout sur les fréquences de la bande 700 MHz, qui permet une meilleure couverture, couplées à celles de la bande 3,5 GHz, la bande principale de la 5G, acquises lors des enchères d'octobre dernier. «En utilisant des fréquences basses (700 MHz) pour la couverture et des fréquences hautes (3,5 GHz) pour les débits, le réseau de Free fonctionne de manière optimale. C'est d'ailleurs le choix technique fait par tous les opérateurs lors du déploiement de la 3G et de la 4G», avance Free pour répondre aux critiques disant que la bande des 700 MHz n’offre pas les meilleures caractéristiques pour la 5G.

Surtout, comme il l’avait fait pour la 4G, Free promet «le seul forfait qui inclut la 5G sans surcoût», contrairement à ses concurrents. Pour les abonnés fixes utilisant la Freebox Pop, le prix de l'abonnement sera à 9,99 euros par mois, et à 15,99 euros par mois pour les détenteurs des autres Freebox.