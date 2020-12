Solutions 30 répond aux attaques sans reprendre sa cotation

Solutions 30 répond aux accusations mais reste suspendu de cotation. Sur son site internet, le groupe de services aux opérateurs de télécoms ou d’énergie a publié une rubrique dans laquelle il répond à 52 questions soulevées par le rapport anonyme qui, la semaine dernière, critiquait sa gouvernance et ses pratiques.

Ces réponses reviennent notamment sur les relations d’affaires que le groupe a entretenu avec un auditeur italien exerçant au Luxembourg dont le nom a été cité dans des affaires en lien avec la mafia sicilienne.

« Solutions 30 a d'ores et déjà alerté l'Autorité des marchés financiers et vient de mandater le cabinet August Debouzy pour porter plainte auprès du Parquet national financier pour diffusion d'informations fausses et trompeuses », a ajouté Solutions 30 dans un communiqué publié lundi matin.

Malgré ces réponses, la cotation des actions Solutions 30 reste suspendue. Elle l’est depuis vendredi matin. La semaine dernière, le groupe a perdu un quart de sa capitalisation boursière.