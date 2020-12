Tesla lance sa troisième augmentation de capital de l’année

Tesla se branche de nouveau sur la borne de distribution des fonds propres. Le fabricant de véhicules électriques a annoncé mardi le lancement d’une nouvelle augmentation de capital, la troisième depuis le début de l’année, et moins de trois mois après celle de septembre.

Le montant de cette nouvelle levée de fonds propres s’élève à 5 milliards de dollars, autant qu’en septembre. En février, le groupe fondé et dirigé par Elon Musk avait levé 2 milliards.

Cette troisième opération de l'année sera réalisée par le biais d’un programme de vente d’actions sur le marché organisé par Goldman Sachs et Citigroup.

Consécration du S&P 500

Tesla veut profiter de la nouvelle aspiration créée sur son cours de Bourse par la perspective de son entrée dans le S&P 500 prévue le 21 décembre. L’action a progressé de près de 670% cette année, dont 57% depuis l’annonce le 16 novembre de son inclusion dans l’indice de référence de la Bourse américaine. L'admission dans le gotha de la finance vient récompenser la trajectoire financière du groupe, qui a enchaîné cinq trimestres consécutifs de bénéfices.

Ces nouveaux fonds serviront à financer les investissements de Tesla. Le groupe construit actuellement deux nouvelles usines - l'une à Austin, au Texas, et sa première usine européenne près de Berlin - et augmente la production de ses usines d'assemblage de véhicules existantes à Fremont, en Californie, et à Shanghai.

Tesla avait annoncé en octobre vouloir doubler ses investissements au cours des deux prochaines années pour atteindre une fourchette de 4,5 à 6 milliards de dollars.