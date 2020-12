Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Plus de 1.400 employés de Google (Alphabet) et 2.000 universitaires et membres de la société civile ont demandé vendredi des explications à propos du licenciement d'une chercheuse noire travaillant sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle. Timnit Gebru a tweeté mercredi...