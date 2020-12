Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Assemblée générale extraordinaire de Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), tenue à huis clos, a approuvé lundi à 96% la réduction de capital, et à plus de 80% les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’augmentation de capital de 105 millions d’euros via l’émission de 70...