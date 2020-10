LVMH et Tiffany négocieraient un nouvel accord

Le géant français du luxe LVMH et le joaillier américain Tiffany négocient un éventuel nouvel accord de rachat de Tiffany par le groupe LVMH dans une fourchette de prix de 131 à 134 dollars par action, affirment mardi l'agence Reuters et la chaîne CNBC. L'accord initial de rachat, conclu fin octobre 2019, prévoyait un prix d'achat de 135 dollars par action. LVMH et Tiffany sont en conflit depuis que le groupe dirigé par Bernard Arnault a annoncé le 9 septembre dernier qu'il ne pouvait pas «en l'état» mener à bien son projet de rachat, en s'appuyant sur un courrier du Quai d'Orsay et en reprochant à l'américain des erreurs de gestion pendant la pandémie. Chacun d'eux a engagé une procédure judiciaire contre l'autre.