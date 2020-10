Vivendi envisage une cotation d’Universal Music en 2022

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, porté par ses activités dans la musique et l'édition, et a annoncé qu'il souhaitait introduire en Bourse sa division Universal Music Group (UMG) en 2022....