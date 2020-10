Apple dévoile l'iPhone 12, compatible avec la 5G

Comme prévu, Apple est fin prêt pour adopter la 5G comme un de ses ajouts majeurs à sa dernière génération d’iPhone. La firme à la pomme a dévoilé, lors d’une «keynote» mardi, quatre smartphones qui seront compatibles avec la cinquième génération de téléphonie mobile. Avec un prix de départ de 699 dollars (809 euros pour l’Europe) pour l’iPhone 12 mini, et de 999 dollars (1.159 euros) pour l’iPhone 12 Pro, Apple reste dans sa gamme de prix habituelle, sans surcoût entraîné par la 5G.

Cette fois, la firme mise donc à plein sur la 5G. «Tous les dix ans, il y a une nouvelle technologie», a ainsi souligné Tim Cook, le CEO d’Apple, en introduction de sa keynote, tournée dans le siège de Menlo Park, sans public, en cette période de pandémie. «Cela marque le début d’une nouvelle ère pour l’iPhone», a-t-il encore martelé, en fin de présentation.

Apple a précisé que l'iPhone 12 serait compatible aux Etats-Unis avec la gamme de fréquences élevées dite des «ondes millimétriques», la variante la plus rapide de la 5G, ainsi qu'avec de plus basses fréquences. L’opérateur télécom américain Verizon fournira un réseau à bande ultralarge, conçu pour éviter la saturation dans les métropoles comme New York.

Apple pourrait servir de catalyseur pour la 5G. Plus que Google, Samsung et Huawei, qui ont déjà sorti, discrètement, leurs smartphones compatibles 5G. Mais il doit encore convaincre les consommateurs américains de basculer vers la 5G, dont le réseau est loin d'être développé aux Etats-Unis. Verizon, AT&T et T-Mobile n’ont pas encore déployé la 5G de manière à fournir constamment une vitesse plus importante de transmission de données ou une couverture 5G complète, selon l’agence Bloomberg.

La question se pose dans d’autres pays - l’iPhone 12 sera disponible chez 100 opérateurs dans le monde. En France, les enchères pour attribuer les fréquences 5G aux opérateurs ont été bouclées début octobre. Dans un climat tendu par la controverse sur la 5G, les quatre opérateurs doivent proposer la 5G dans plusieurs villes en 2021, et déployer leurs antennes 5G – 3.000 chacun - d’ici 2022. Orange a commencé à commercialiser des forfaits 4G «compatibles» 5G – à partir de 24,99 euros par mois pendant un an pour le forfait 70 Go.

Les marchés semblent croire en ce rôle de catalyseur d’Apple. Lundi, le cours d’Apple clôturait en hausse de 6,35%, alors que le jour même, Wedbush estimait dans une note que l’iPhone 12 représentant «le lancement de la décennie», anticipant 75 à 80 millions d’iPhone 12 vendus dans le monde.