Groupe Arnault se renforce dans Lagardère

Groupe Arnault a poursuivi ces derniers jours ses acquisitions d'actions Lagardère SCA sur le marché et devrait annoncer le franchissement à la hausse du seuil de 5% des droits de vote du groupe de médias et de distribution en début de semaine prochaine, ont indiqué deux sources à l'agence Agefi-Dow Jones.

« Groupe Arnault devrait indiquer en début de semaine prochaine avoir franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote de Lagardère », a indiqué une source. Les investisseurs connaitront alors la part exacte du capital de Lagardère détenue par la société d'investissement de Bernard Arnault, le PDG de LVMH. « Elle devrait être encore assez inférieure à 10% », ajoute cette source.

Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) vendredi dernier indiquait que Groupe Arnault détenait 5,51% du capital et 4,18% des droits de vote de Lagardère au 24 septembre.

Groupe Arnault agit en soutien à Lagardère, qui subit les assauts de Vivendi et du fonds d'investissement Amber Capital. Via sa filiale Financière Agache, Groupe Arnault détient également 27,08% de Lagardère Capital, la holding personnelle d'Arnaud Lagardère.

Lagardère Capital porte la part de 7,3% détenue par Arnaud Lagardère au capital du groupe de médias et de distribution et intègre également la détention de la société Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère.A la date du 24 septembre, le concert formé par Lagardère, Lagardère Capital, Arnaud Lagardère, Groupe Arnault et Financière Agache réunissaient 12,77% du capital de la société Lagardère et 15,19% de ses droits de vote, selon l'AMF.

Duel avec Vivendi

« Il y a une vraie bagarre entre Vivendi et Groupe Arnault sur le marché », a déclaré une autre source, ajoutant que les deux parties avaient acquis d'importants volumes de titres Lagardère ces derniers jours. Entre lundi et jeudi, 718.345 actions Lagardère ont en moyenne été échangées chaque jour sur le marché parisien d'Euronext, ce qui représente un volume de transaction quotidien supérieur à 60% à sa moyenne des trois derniers mois.

Vendredi, Vivendi a annoncé son intention de poursuivre ses achats d'actions Lagardère « sous réserve des conditions de marché », selon une déclaration faite à l'AMF. Le conglomérat des médias a annoncé jeudi avoir renforcé sa participation dans Lagardère. Au 30 septembre, il détenait 26,7% du capital et 20,2% des droits de vote du groupe de médias et de distribution. Amber Capital détient pour sa part environ 20% du capital de Lagardère.

Le tribunal de commerce de Paris doit rendre son jugement le 14 octobre sur le recours formé par Vivendi et son allié Amber afin d’obtenir la convocation d’une AG extraordinaire de Lagardère en vue de faire élire des représentants au conseil de surveillance.