Une douzaine d'entreprises, dont Deezer et Spotify, se sont alliées contre Apple, qu'elles accusent d'abus de position dominante avec sa «taxe» - une commission de 30% qu'Apple prélève sur les achats des consommateurs via l'App Store. Des lobbys vont être créés à Bruxelles et Washington. L’union...