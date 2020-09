Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Mobilux, maison mère de But, a pu boucler son rapprochement avec Conforama, ex-filiale de Steinhoff International. Une union donnant naissance au plus grand groupe omnicanal de la distribution de meubles en France, avec près de 500 magasins et un chiffre d’affaires annuel d’environ 4 milliards d...