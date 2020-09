Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Graines Voltz, premier distributeur français indépendant de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes, va acquérir 100% du capital de la société allemande Hermina-Maier pour un montant non dévoilé. Hermina-Maier réalise un chiffre d'affaires annuel de 13 millions d’euros principalement...