Alstom rachète Bombardier Transport à un meilleur prix

Bombardier et Alstom ont annoncé mercredi la signature d'un accord définitif en vue de la cession de la branche Transport du groupe canadien à l'équipementier ferroviaire français. Bombardier et son actionnaire la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) «vendront leur participation à Alstom sur la base d'une valeur d'entreprise de 8,4 milliards de dollars (7,15 milliards d'euros), reflétant une réduction de prix de 350 millions de dollars (300 millions d'euros) sur le prix annoncé antérieurement dans le protocole d'accord», a indiqué le groupe canadien dans un communiqué. Cette baisse de prix «est compensée par l'incidence d'un taux de change plus favorable», a précisé Bombardier. Le produit net de l'opération est estimé à 6,2 milliards de dollars. La clôture de la transaction est attendue au premier trimestre 2021. Alstom avait annoncé en février dernier son projet de rachat.