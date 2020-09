Antin se penche sur le dossier Veolia-Suez

Le fonds d'investissement «regarde de près le dossier Veolia-Suez», indique une source proche, sans préciser le rôle exact qu'il pourrait jouer. Antin a «les moyens financiers pour être un acteur majeur de ce dossier, ayant récemment levé 6,5 milliards d’euros pour son quatrième fonds», ajoute-t-elle. Le fonds est déjà présent dans le domaine de l’eau via sa participation majoritaire dans Miya (au Portugal et à l’international). Depuis l’annonce du projet d’OPA de Veolia sur Suez, également cité comme acteur potentiel de ce dossier, Ardian avait annoncé la semaine dernière discuter avec toutes les parties. Jeudi dernier, le conseil d’administration de Suez a déclaré chercher une solution pour échapper à l’offre de Veolia. Bertrand Camus, le directeur général de Suez, veut démontrer que son groupe vaut plus que les 15,5 euros par action proposés par son concurrent.