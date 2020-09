Renault va se réorganiser autour de quatre marques

Renault a annoncé jeudi un projet de réorganisation par marques et non plus par zones géographiques, première pierre d'un plan stratégique qui doit lui permettre de se redresser. « Il y aura la marque Renault, que je gérerai en direct, mais aussi Alpine, Dacia et une marque inédite en charge des 'nouvelles mobilités'. Il y aura un patron par marque », a déclaré Luca de Meo à l'hebdomadaire Le Point. Luca de Meo doit piloter la marque Renault tandis que Denis Le Vot, directeur régions, commerce et marketing du groupe prendra la tête de Dacia. Clotilde Delbos, directrice financière et directrice générale adjointe, dirigera la marque dédiée aux nouvelles mobilités. Cyril Abitboul, directeur général de Renault Sport Racing, dirigera la marque sportive Alpine. Luca de Meo a pris le volant de Renault le 1er juillet et prépare un important plan stratégique.