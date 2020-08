Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le géant américain de l'e-commerce a lancé jeudi un service par abonnement de bien-être et de santé articulé autour d'un bracelet connecté et d'une application susceptible de concurrencer les offres proposées par Apple, Samsung et Fitbit. Le bracelet d'Amazon, baptisé Halo, dispose d'une...